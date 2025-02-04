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"Решайте вопросы": Бектенов выразил недовольство качеством дорог в ЗКО

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Олжас Бектенов проводит совещание Республиканского штаба
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства выразил недовольство качеством дорог в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в правительстве обсуждали планы по расширению сети автодорог в Казахстане. С докладами выступили глава Минтранспорта, а также акимы некоторых регионов.

Так, по итогам выступления акима ЗКО, глава кабмина сделал замечание Нариману Турегалиеву.

"С каждым годом доля хороших дорог должна увеличиваться. У вас же наоборот она снижается. Нужно не только обозначать проблемы на республиканском уровне, но и решать их. Для этого должен быть предусмотрен соответствующий объем финансирования из местного бюджета. Решайте все вопросы", - сказал Бектенов.

Напомним, летом прошлого года Бектоенов также возмущался качеством дорог в регионах. Он заявлял, казахстанцы часто жалуются на состояние дорог и акиматам нужно незамедлительно на них реагировать.

Тогда на заседании кабмина премьер-министр заявил, что Наццентру Минтранспорта нужно "нарастить мускулы", чтобы в Казахстане не платили миллиарды за плохие дороги.

Добавим, что Нариман Турегалиев занимает пост акима Западно-Казахстанской области с декабря 2022-го. До этого он был депутатом сената.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2217767-bektenov-sdelal-zamechanie-akimu-zko/