20 лет назад подписали договор о казахстанско-российской границе: Токаев поздравил Путина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства, Касым-Жомарт Токаев направил поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 20-летия Договора о казахстанско-российской государственной границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года.

"Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества", - говорится в телеграмме президента Казахстана.

Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть.

Напомним, недавно Касым-Жомарт Токаев в своем обширном интервью газете "Ana tili" высказался о Владимире Путине и казахстанско-российских отношениях. По словам главы государства, президент России - опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"По-другому быть не может, ведь наши страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница", - отметил президент Казахстана.

В ноябре прошлого года Владимир Путин побывал с государственным визитом в Астане.