Глава управления образования Актюбинской области покинул пост
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Жайык Султан ушел с должности руководителя управления образования Актюбинской области. В своем заявлении чиновник поблагодарил коллег за поддержку, передает NUR.KZ со ссылкой на экс-главу ведомства.
Как сообщается на официальной странице чиновника в Instagram, соответствующее решение было принято накануне.
41-летний Жайык Султан пробыл в этой должности с апреля 2023 года.
"Большое спасибо всем за оказанную поддержку. За это короткое время работа в управлении образования Актюбинской области стала для меня большим опытом и ответственностью.
Вчера я покинул должность руководителя управления, ни на кого обиды или сожалений не имею. Давайте будем позитивными!
Сейчас нахожусь за пределами города, поэтому связь ограничена. Благодарю за ваше понимание!" — написал Жайык Султан.
По данным официального сайта управления образования региона, он родился в 1983 году в Актюбинской области.
В 2004 году окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности "казахский язык и литература".
В 2007 году защитил степень кандидата филологических наук в Казахском национальном университете имени Абая.
В 2009 году проходил стажировку в Креативном университете Малайзии.
В 2012 году окончил Актюбинский университет им. Баишева по специальности "иностранный язык: два иностранных языка".
В 2013-2014 гг. проходил стажировку в Лондонском университете Брунеля в рамках программы "Болашак" по специальности "теория и методика преподавания и воспитания".
Кандидат филологических наук.
Трудовую деятельность начал в 2004 году научным сотрудником Научно-исследовательского центра педагогических исследований Актюбинского государственного педагогического института.
С 2005 по 2010 годы работал преподавателем Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова.
В 2010-2018 гг. работал в Актюбинском университете имени С. Баишева начальником отдела науки и инноваций, начальником отдела международных связей и академической мобильности, и. о. проректора по научной работе.
С 2015 по 2018 годы работал директором общественного фонда "Совет молодых ученых", директором ТОО "Технопарк Zerek", тренером Актюбинского филиала Академии государственного управления при президенте РК.
В 2018-2021 гг. - руководитель совместного проекта Всемирного банка и Министерства образования и науки РК по поддержке сельских школ.
С сентября 2021 года по апрель 2023 года работал в Детском фонде ООН (UNICEF) специалистом по мониторингу и оценке защиты прав детей. Затем возглавил управление образования Актюбинской области.
Является обладателем премии М. Ауезова, экспертом международного бакалавриата (IB, Великобритания).
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области произошли новые назначения. Аскар Джусибалиев возглавил управление сельского хозяйства, а Султан Аманчин - управление архитектурно-строительного контроля.
А Жолдас Батырхан назначен заместителем акима Актюбинской области. Его на заседании актива представил глава региона Асхат Шахаров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2209208-glava-upravleniya-obrazovaniya-aktyubinskoy-oblasti-pokinul-post/