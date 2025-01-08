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Глава управления образования Актюбинской области покинул пост

Опубликовано:

Жайык Султан
Жайык Султан. Фото: instagram.com/zhaiyk_sultan

Жайык Султан ушел с должности руководителя управления образования Актюбинской области. В своем заявлении чиновник поблагодарил коллег за поддержку, передает NUR.KZ со ссылкой на экс-главу ведомства.

Как сообщается на официальной странице чиновника в Instagram, соответствующее решение было принято накануне.

41-летний Жайык Султан пробыл в этой должности с апреля 2023 года.

"Большое спасибо всем за оказанную поддержку. За это короткое время работа в управлении образования Актюбинской области стала для меня большим опытом и ответственностью.

Вчера я покинул должность руководителя управления, ни на кого обиды или сожалений не имею. Давайте будем позитивными!

Сейчас нахожусь за пределами города, поэтому связь ограничена. Благодарю за ваше понимание!" — написал Жайык Султан.

По данным официального сайта управления образования региона, он родился в 1983 году в Актюбинской области.

В 2004 году окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности "казахский язык и литература".

В 2007 году защитил степень кандидата филологических наук в Казахском национальном университете имени Абая.

В 2009 году проходил стажировку в Креативном университете Малайзии.

В 2012 году окончил Актюбинский университет им. Баишева по специальности "иностранный язык: два иностранных языка".

В 2013-2014 гг. проходил стажировку в Лондонском университете Брунеля в рамках программы "Болашак" по специальности "теория и методика преподавания и воспитания".

Кандидат филологических наук.

Трудовую деятельность начал в 2004 году научным сотрудником Научно-исследовательского центра педагогических исследований Актюбинского государственного педагогического института.

С 2005 по 2010 годы работал преподавателем Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова.

В 2010-2018 гг. работал в Актюбинском университете имени С. Баишева начальником отдела науки и инноваций, начальником отдела международных связей и академической мобильности, и. о. проректора по научной работе.

С 2015 по 2018 годы работал директором общественного фонда "Совет молодых ученых", директором ТОО "Технопарк Zerek", тренером Актюбинского филиала Академии государственного управления при президенте РК.

В 2018-2021 гг. - руководитель совместного проекта Всемирного банка и Министерства образования и науки РК по поддержке сельских школ.

С сентября 2021 года по апрель 2023 года работал в Детском фонде ООН (UNICEF) специалистом по мониторингу и оценке защиты прав детей. Затем возглавил управление образования Актюбинской области.

Является обладателем премии М. Ауезова, экспертом международного бакалавриата (IB, Великобритания).

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области произошли новые назначения. Аскар Джусибалиев возглавил управление сельского хозяйства, а Султан Аманчин - управление архитектурно-строительного контроля.

А Жолдас Батырхан назначен заместителем акима Актюбинской области. Его на заседании актива представил глава региона Асхат Шахаров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2209208-glava-upravleniya-obrazovaniya-aktyubinskoy-oblasti-pokinul-post/

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