Назначен новый заместитель акима Актюбинской области

Жолдас Батырхан назначен заместителем акима Актюбинской области. Его на заседании актива представил глава региона Асхат Шахаров, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

"Жолдас Нурланович Батырхан - высококвалифицированный специалист, плодотворно работающий на государственной службе. Несколько лет работал в Актюбинской области. Был на должности акима района, руководителя управления образования, а затем заместителя председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения.

Я считаю, что он достойно выполнял свои обязанности на каждой руководящей должности. Здесь он будет курировать внутреннюю политику, развитие государственного языка и молодежную политику, вопросы религии, культуры, образования и спорта. Уверен, что он выполнит свою работу на профессиональном уровне", - сказал аким Актюбинской области.

Жолдас Батырхан родился в 1978 году. В 1998 году окончил Актюбинский педагогический институт, в 2019 году - Казахско-русский международный университет. Трудовую деятельность начал в 1998 году в Сартогайской основной школе Темирского района.

В разные годы работал директором Шубаркудыкской основной средней школы №6 Темирского района, акимом Таскопинского сельского округа Темирского района, акимом Шубаршийского поселкового округа, руководителем Темирского районного отдела образования.

С 2015 по 2022 годы занимал должности заместителя акима Темирского района, руководителя Управления по делам религии Актюбинской области, акима Темирского района, руководителя Управления образования Актюбинской области.

С января 2023 года был заместителем председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана.

"Выражаю искреннюю благодарность за ваше доверие. Обещаю, что сделаю все возможное, используя свои знания и опыт, для развития региона, где я родился и вырос", - пообещал новый заместитель акима области.