Токаев принял генерального секретаря ШОС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства, президент был проинформирован о текущей деятельности ШОС и приоритетных направлениях сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность организации, высоко оценив ее огромный потенциал в политической, экономической и культурной сферах взаимодействия. По его словам, особое внимание уделяется вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности.

"Глава государства подчеркнул важность дальнейшего совершенствования деятельности организации, активизации связей с международными объединениями, а также продвижения выдвинутой Казахстаном инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

В соответствии с решением Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2025 года Нурлан Ермекбаев вступил в должность генерального секретаря ШОС", - отметили в Акорде.

Напомним, еще в июле 2024 года стало известно, что Нурлан Ермекбаев был назначен генеральным секретарем ШОС на 2025-2027 годы. Решение было принято на саммите организации в Астане.

С августа 2018 года по август 2021-го Нурлан Ермекбаев возглавлял Министерство обороны РК.

Ранее в большом интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал слухи о возможном назначении генсеком ООН.