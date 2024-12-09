Токаев встретился с Головкиным

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о работе Национального олимпийского комитета и планах на предстоящий период.

️Геннадий Головкин рассказал о принимаемых совместно с профильным министерством мерах по улучшению спортивной инфраструктуры, тщательной подготовке казахстанских спортсменов, повышению престижа нашей страны на международной арене.

️Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед НОК стоят серьезные задачи по продвижению и укреплению олимпийских видов спорта. По его словам, необходимо обеспечить дальнейшее повышение результатов наших сборных на мировых соревнованиях.

️Глава государства поздравил Геннадия Головкина с назначением на позицию председателя Олимпийской комиссии Международной Федерации бокса (World Boxing).

Напомним, в сентябре этого года глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал председателем Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing). Отмечалось, что кандидатура Головкина была утверждена в World Boxing одной из первых.

Отметим, что World Boxing была создана в апреле 2023 года. Вскоре после этого МОК исключил из числа признанных организаций Международную ассоциацию бокса (IBA), ранее выполнявшую функцию руководящего органа в любительском боксе, который представлен на Олимпиаде.