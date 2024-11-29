Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Он простой человек, ходит на базар": глава Нацбанка о словах своего зама, что 500 тенге – это просто цифра

Опубликовано:

Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У главы Нацбанка Тимура Сулейменова на брифинге попросили прокомментировать недавнее высказывание своего зама о том, что курс в 500 тенге за доллар - это просто цифра, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается Виталия Алексеевича - я помню его выражение… что 500-600 - это просто цифра. Но мне кажется, здесь нужно понимать, что он работает в Национальном банке всю свою сознательную жизнь… причем он работает в исследовательском блоке. То есть он смотрит вот эти модели и расчеты, и для него, как сотрудника Нацбанка, вот эти триллионы, миллиарды и так далее - это, действительно, цифра просто.

Он простой человек, я вас убеждаю. Виталий Алексеевич - простой человек, семьянин, который работает и ходит в магазин, на базар и так далее. Поэтому доллар - это доллар, а с точки зрения учета в макроэкономических моделях, эконометрических моделях… для него это цифра именно с этой точки зрения.

Тогда в парламенте он же был как представитель именно Нацбанка с профессиональной точки зрения, поэтому таким образом и выразился. А так мы все понимаем, что значат доллар, и как он влияет на жизнь казахстанцев", - заявил Тимур Сулейменов.

Напомним, недавно замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин в кулуарах сената высказался о выросшем до 500 тенге курсе доллара - он заявил, что это "просто цифра, к которой не надо привязываться".

Позже депутат Елнур Бейсенбаев возмутился данным заявлением.

"Нестабильная валютная политика. Недавнее заявление, что "курс доллара к тенге - это просто цифра", игнорирует будущие финансовые последствия для граждан. Мы должны понимать, что число малообеспеченных людей, живущих от зарплаты до зарплаты, в тысячу раз больше экспортеров, которым выгоден данный курс. Встает закономерный вопрос - на чьей стороне правительство? На стороне простых людей или на стороне олигархов?" - сказал он в ходе заседания мажилиса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2194284-on-prostoy-chelovek-hodit-na-bazar-glava-nacbanka-o-slovah-svoego-zama-chto-500-tenge-eto-prosto-cifra/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie