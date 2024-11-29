"Он простой человек, ходит на базар": глава Нацбанка о словах своего зама, что 500 тенге – это просто цифра

У главы Нацбанка Тимура Сулейменова на брифинге попросили прокомментировать недавнее высказывание своего зама о том, что курс в 500 тенге за доллар - это просто цифра, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается Виталия Алексеевича - я помню его выражение… что 500-600 - это просто цифра. Но мне кажется, здесь нужно понимать, что он работает в Национальном банке всю свою сознательную жизнь… причем он работает в исследовательском блоке. То есть он смотрит вот эти модели и расчеты, и для него, как сотрудника Нацбанка, вот эти триллионы, миллиарды и так далее - это, действительно, цифра просто.

Он простой человек, я вас убеждаю. Виталий Алексеевич - простой человек, семьянин, который работает и ходит в магазин, на базар и так далее. Поэтому доллар - это доллар, а с точки зрения учета в макроэкономических моделях, эконометрических моделях… для него это цифра именно с этой точки зрения.

Тогда в парламенте он же был как представитель именно Нацбанка с профессиональной точки зрения, поэтому таким образом и выразился. А так мы все понимаем, что значат доллар, и как он влияет на жизнь казахстанцев", - заявил Тимур Сулейменов.

Напомним, недавно замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин в кулуарах сената высказался о выросшем до 500 тенге курсе доллара - он заявил, что это "просто цифра, к которой не надо привязываться".

Позже депутат Елнур Бейсенбаев возмутился данным заявлением.

"Нестабильная валютная политика. Недавнее заявление, что "курс доллара к тенге - это просто цифра", игнорирует будущие финансовые последствия для граждан. Мы должны понимать, что число малообеспеченных людей, живущих от зарплаты до зарплаты, в тысячу раз больше экспортеров, которым выгоден данный курс. Встает закономерный вопрос - на чьей стороне правительство? На стороне простых людей или на стороне олигархов?" - сказал он в ходе заседания мажилиса.