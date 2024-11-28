Родственник Сапарбаевых: глава Туркестанской области высказался о новом акимеТуркестана

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды в СЦК объяснил назначение Азимбека Пазылбекулы на должность акима города Туркестан, передает NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, насколько 33-летний Азимбек Пазылбекулы достоин своей должности. Учитывался ли при его назначении тот факт, что он выходец из семьи Сапарбаевых - Налибаевых.

"Мы его пригласили на работу, но не потому что он их родственник, я когда звал, я, если честно, даже не знал, что он их родственник - фамилия другая. Мы когда искали, нам нужно было, чтобы человек отвечал предъявляемым нами требованиям. Так как в городе Туркестан есть много проблем - инфраструктурных, в том числе коллеги поднимали проблему жилья, электрификации, канализации. Проекты есть, но только 10% подкреплены финансами, а остальные - нет. Финансирование выделяется из республиканского бюджета. Поэтому нужен был человек, который умеет работать с центральными госорганами. Азимбек Пазылбекулы более 10 лет проработал в комитете по делам строительства и ЖКХ и возглавлял около года этот комитет", - ответил Даржан Сатыбалды.

Он считает, что чиновник может принести пользу региону и городу.

"Мы посчитали, что он принесет пользу нашему региону и Туркестану. Имеет опыт работы в комитете строительства. А когда узнали, что он их родственник, обрадовались, так как посчитали, что он, будучи выходцем из такой семьи, не ударит лицом в грязь, и будет ответственно относится к своей работе. Посмотрим, будем ему помогать всесторонне. Надеемся, он не сделает ничего такого, за что нам будет стыдно", - резюмировал аким.

Напомним, что 1 октября текущего года в Туркестане сменился аким - на эту должность был назначен Азимбек Пазылбекулы. С 2023 года он занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

А Нурбол Турашбеков, который ранее возглавлял Туркестан, был назначен заместителем акима региона.