Бывший аким Туркестана получил новую должность

Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией президента РК Нурбол Турашбеков назначен на должность заместителя главы региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, Дархан Сатыбалды представил нового заместителя акима Туркестанской области и отметил, что на него возложены важные задачи по развитию региона. Он пожелал ему удачи в предстоящей работе.

Нурбол Абдысаттарулы Турашбеков родился в 1980 году в Толебийском районе. В 2000 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, а в 2005 году - Таразский государственный университет имени М. Дулати. По специальности он инженер-экономист.

Свою трудовую деятельность Нурбол Турашбеков начал в 2001 году в земельном кадастровом бюро Ордабасинского района.

В 2002 году стал начальником районного бюро земельного кадастра, в 2009 году - директором Сайрамского бюро, в 2010 году - директором дочернего государственного предприятия "Научно-производственный центр землеустройства Южно-Казахстанской области", в 2012 году - первым заместителем генерального директора РГП "Научно-производственный центр землеустройства" в Астане.

С апреля 2016 года занимал должность заместителя директора дирекции "Научно-производственного центра земельного кадастра" госкорпорации "Правительство для граждан", а также руководил управлением государственного земельного кадастра.

С 2017 по 2020 годы был акимом Тюлькубасского района, а с 2020 по 2021 годы - акимом Ордабасинского района.

С июня 2021 года занимал должность акима Туркестана.

В качестве заместителя акима области Нурбол Турашбеков будет курировать вопросы сельского хозяйства, земельных отношений, ветеринарии, а также природных ресурсов и их использования.

Напомним, ранее стало известно, что новым акимом Туркестана назначен Азимбек Пазылбекулы. Он родился в 1991 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.