161 тыс. га земли вернули в госсобственность в Карагандинской области

С начала года в Карагандинской области государству было возвращено 161 064 га земель сельскохозяйственного назначения, что превысило запланированные показатели на 23,9%, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, намеченный Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК на 2024 год план по возврату 130 000 гектаров неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства Республики Казахстан земель был перевыполнен.

В Департаменте по управлению земельными ресурсами Карагандинской области отметили, что в ходе государственного контроля землепользователи приступили к освоению 11,5 тыс. га, договор аренды незаконно предоставленных 4 050 га был отменен, по решению суда принудительно изъято 12 тыс. га, а дела по 6 335 га находятся на рассмотрении в судах.

Кроме того, 94,3 тыс. га было возвращено добровольно, а 46,7 тыс. га - в связи с истечением срока договора аренды.

Ранее сообщалось, что в Нуринском районе Карагандинской области 56 тысяч га земли вернули в государственную собственность и перераспределили между нуждающимися фермерами. Данные меры помогли обеспечить землей тех, кто занимается сельскохозяйственным производством и активно осваивает территории.

Также стало известно, что по акту надзора прокуратуры района Аккулы Павлодарской области населению возвращены пастбища на 5 млрд тенге.