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"Надо нарастить шкуру": глава Нацбанка – о том, чего не хватает казахстанским чиновникам

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Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: Национальный банк Республики Казахстан

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов в подкасте сената Taldau Talks высказался о том, какие реформы нужны Казахстану для большей эффективности экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из реформ, по мнению Сулейменова, должна коснуться исполнительной власти - чиновники должны учиться сами принимать ответственность за решения, не стараясь поднять их наверх.

"Самое главное - научиться понимать, что быстро это сделать будет сложно, и нарастить определенную толстую шкуру, чтобы от нее какая-то критика отлетала, потому что президент принимает самые сложные решения. Именно президент - самые сложные и непопулярные решения достаются ему.

Мне кажется, каждый из руководителей госорганов должен понимать, что эти решения надо принимать ему. А мы можем непопулярные (решения принимать - прим. ред.) - отменить, там, или повысить проезд в автобусе, я условно говорю.

Если мы будем действовать так, и эти реформы проводить, не подталкивая их наверх, не стараясь их передать все выше и выше, чтобы решения принял не я. Это мешает чему-либо двигаться.

Мне кажется, реформа какого-то исполнительного аппарата, реформа государственных властей и институционально, и в головах - она крайне важна. В силу того, что государство в Казахстане, оно первично, оно играет очень большую роль - без него ожидать, что бизнес или общество сами себя изменят, наверное, не совсем оправданно", - считает глава Нацбанка.

Также, по его мнению, нужно принять факт того, что страна идет по модели рыночной экономики, у которой есть как свои плюсы, так и минусы, с которыми тоже "надо как-то жить".

"То есть, если отодвинуть подальше патернализм, иждивенчество и двигаться в сторону создания современной качественной рыночной экономики. Рыночная экономика доказала себя на практике, и нет ни одной предпосылки, чтобы это не сработало в Казахстане", - заявил Тимур Сулейменов.

Отметим, что Тимур Сулейменов, как указано в его персональной справке, является выпускником программы "Болашак". С 2009 года работает на государственной службе, занимал должности министра национальной экономики РК с 2016 по 2019 годы.

Также с 2019 по 2023 годы работал в администрации президента страны. В 2023 году стал председателем Национального банка. Является членом государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2191244-nado-narastit-shkuru-glava-nacbanka-o-tom-chego-ne-hvataet-kazahstanskim-chinovnikam/

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