Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Занимаю всего 10 соток": аким ЗКО объяснил, почему продолжает жить в резиденции

Опубликовано:

Нариман Турегалиев
Нариман Турегалиев. Фото: акимат ЗКО

Аким ЗКО в СЦК объяснил, почему продолжает жить в резиденции, тогда как в других регионах такие объекты передали в том числе под детские реабилитационные центры, передает корреспондент NUR.KZ.

Нариман Турегалиев подтвердил, что проживает в резиденции.

"Да, я там проживаю. Одно помещение занимаю, оно занимает всего 10 соток земли примерно. Я все комуслуги согласно договора, заключенного между УДП, оплачиваю. Так как у меня в Уральске отсутствует жилье, я там проживаю, временно", – пояснил он.

По его словам, резиденция является особо охраняемым объектом, и поэтому на сегодня не предусмотрена ее продажа или передача в конкурентную среду.

Глава региона информировал о социально-экономическом положении области и представил планы по развитию на следующий год. Он сообщил, что за 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 437 млрд тенге; в регионе созданы более 1 тыс. новых рабочих мест, произведено продукции на 2,6 трлн тенге.

Также Нариман Турегалиев рассказал о результатах региональной программы "Из города в село". По его словам, по программе определены 57 сел по области для переселения. С начала года в сельскую местность переехали 78 семей – это 402 человека.

А еще аким Западно-Казахстанской области озвучил сумму, которую планируется потратить на оформление Уральска к Новому году. "Мы на эти мероприятия по области в целом предусмотрели 28 млн тенге - в том числе город и 12 районов", - сообщил он. По его словам, эти деньги предусмотрены на все мероприятия, в том числе на подарки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2186402-zanimayu-vsego-10-sotok-akim-zko-obyasnil-pochemu-prodolzhaet-zhit-v-rezidencii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie