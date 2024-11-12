"Занимаю всего 10 соток": аким ЗКО объяснил, почему продолжает жить в резиденции

Аким ЗКО в СЦК объяснил, почему продолжает жить в резиденции, тогда как в других регионах такие объекты передали в том числе под детские реабилитационные центры, передает корреспондент NUR.KZ.

Нариман Турегалиев подтвердил, что проживает в резиденции.

"Да, я там проживаю. Одно помещение занимаю, оно занимает всего 10 соток земли примерно. Я все комуслуги согласно договора, заключенного между УДП, оплачиваю. Так как у меня в Уральске отсутствует жилье, я там проживаю, временно", – пояснил он.

По его словам, резиденция является особо охраняемым объектом, и поэтому на сегодня не предусмотрена ее продажа или передача в конкурентную среду.

Глава региона информировал о социально-экономическом положении области и представил планы по развитию на следующий год. Он сообщил, что за 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 437 млрд тенге; в регионе созданы более 1 тыс. новых рабочих мест, произведено продукции на 2,6 трлн тенге.

Также Нариман Турегалиев рассказал о результатах региональной программы "Из города в село". По его словам, по программе определены 57 сел по области для переселения. С начала года в сельскую местность переехали 78 семей – это 402 человека.

А еще аким Западно-Казахстанской области озвучил сумму, которую планируется потратить на оформление Уральска к Новому году. "Мы на эти мероприятия по области в целом предусмотрели 28 млн тенге - в том числе город и 12 районов", - сообщил он. По его словам, эти деньги предусмотрены на все мероприятия, в том числе на подарки.