Ужесточить ответственность граждан, работающих с госсекретами, намерены в Казахстане

КНБ для исключения угроз утечки госсекретов или утраты их носителей прорабатывается вопрос усиления ответственности за нарушения в области технической защиты секретной информации, передает NUR.KZ.

Мажилисмен Марат Башимов обратился с запросом к КНБ Казахстана, поинтересовавшись, каким образом проверяется соблюдение допущенных к госсекретам граждан обязательств по их нераспространению.

"Некоторые секретоносители "разгуливают" по всему миру, встречаются с руководителями зарубежных государств, иностранных структур. И при этом у общества складывается впечатление, что они не несут никакой ответственности и не принимаются никакие меры по контролю за распространением государственных секретов", - отмечается в запросе депутата.

Как сообщили в КНБ Казахстана, в соответствии со статьей 29 Закона РК "О государственных секретах", допуск должностных лиц и граждан страны к госсекретам предусматривает принятие на себя письменных обязательств перед государством по неразглашению доверенных им сведений.

"За выезды за границу указанных лиц без согласования с руководителем государственного органа или организации предусмотрена административная ответственность согласно ч. 2 статьи 504 КоАП.

К уголовной ответственности за разглашение государственных секретов или утрату их носителей привлекаются лица как допущенные, так и ранее допускавшиеся к государственным секретам, имеющие обязательства по нераспространению таких сведений", - говорится в ответе КНБ на запрос депутата.

При этом, по данным ведомства, статья 504 КоАП распространяется только на лиц, допущенных к работе с госсекретами, и не применима к лицам, ранее допускавшимся к ним.

"Таким образом, лица, ранее допускавшиеся к государственным секретам, несмотря на актуальность их срока ограничения в праве выезда за границу, указанного в договоре о допуске к госсекретам, не могут быть привлечены к административной ответственности за несанкционированный (не согласованный) выезд за границу.

В целях устранения правового пробела, а также приведения в соответствие со статьей 32 Закона, КНБ в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" инициирована соответствующая поправка в статью 504 КоАП. Указанное позволит привлекать к административной ответственности лиц, ранее допускавшихся к государственным секретам", - добавили в КНБ.

Также Комитетом в целях исключения угроз утечки госсекретов прорабатывается вопрос усиления ответственности за нарушения в области технической защиты секретной информации и систематические нарушения режима секретности, а также непринятие уполномоченными лицами и руководителями мер по устранению ранее выявленных нарушений.

Вышеуказанные поправки планируется реализовать в виде отдельных частей статьи 504 КоАП с увеличением размера налагаемого штрафа.

Как сообщается в ИПС "Әділет", государственные секреты - защищаемые государством сведения, составляющие государственную и служебную тайны, распространение которых ограничивается государством с целью осуществления эффективной военной, экономической, научно-технической, внешнеэкономической, внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, не вступающей в противоречие с общепринятыми нормами международного права.

При этом допуск к государственным секретам - процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, а организаций - на проведение работ с использованием таких сведений.

Летом сообщалось, что в Шымкенте вынесен приговор в отношении сотрудника АФМ, который обвинялся в незаконном разглашении государственных секретов.