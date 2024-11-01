"Меня так воспитали": министр Жакупова рассказала, почему не носит люкс и не отдыхает за рубежом

Глава Минтруда ранее заявляла, что не носит люкса и никогда не отдыхала за рубежом. Как ей удалось сломать стереотипы о типичном казахстанском чиновнике, она рассказала в интервью NUR.KZ.

По словам министра Светланы Жакуповой, принцип социальной справедливости в ней на генном уровне.

"Меня так воспитали. Будучи школьницей я ездила учиться в районный центр, хотя под боком была школа, которой руководила мама. Когда я задала родителям вопрос, почему не могу учиться у мамы, папа сказал: "Ты должна сама зарабатывать оценки, чтобы никто тебе их не рисовал. И так во всем", — отметила Жакупова.

Она также отметила, что все зависит от ценностей человека.

"Конечно, я зарабатываю достаточно, чтобы позволить себе тот же отдых за границей, но у всех ведь разные ценности. Для меня – это мои родные и близкие. Мы стараемся определенную часть заработка тратить на благотворительность, помогать родным, ну и на себя, только когда это действительно необходимо", — подчеркнула министр.

Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.