Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Меня так воспитали": министр Жакупова рассказала, почему не носит люкс и не отдыхает за рубежом

Опубликовано:

Светлана Жакупова
Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

Глава Минтруда ранее заявляла, что не носит люкса и никогда не отдыхала за рубежом. Как ей удалось сломать стереотипы о типичном казахстанском чиновнике, она рассказала в интервью NUR.KZ.

По словам министра Светланы Жакуповой, принцип социальной справедливости в ней на генном уровне.

"Меня так воспитали. Будучи школьницей я ездила учиться в районный центр, хотя под боком была школа, которой руководила мама. Когда я задала родителям вопрос, почему не могу учиться у мамы, папа сказал: "Ты должна сама зарабатывать оценки, чтобы никто тебе их не рисовал. И так во всем", — отметила Жакупова.

Она также отметила, что все зависит от ценностей человека.

"Конечно, я зарабатываю достаточно, чтобы позволить себе тот же отдых за границей, но у всех ведь разные ценности. Для меня – это мои родные и близкие. Мы стараемся определенную часть заработка тратить на благотворительность, помогать родным, ну и на себя, только когда это действительно необходимо", — подчеркнула министр.

Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2181290-menya-tak-vospitali-ministr-zhakupova-rasskazala-pochemu-ne-nosit-lyuks-i-ne-otdyhaet-za-rubezhom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie