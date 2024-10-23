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"Нужно пользоваться услугами такси": Кошанов обратился к главе Минтранспорта после громких заявлений

Опубликовано:

Такси
Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов в ходе обсуждения проекта закона по вопросам передачи госфункций в области автомобильных перевозок прокомментировал заявления главы Минтранспорта, передает NUR.KZ

В ходе обсуждения документа депутат Ринат Заитов задался вопросом, для чего вводить ограничения для таксистов.

Как отметил глава Минтранспорта, документ предусматривает передачу в саморегулирование функций по организации регулярных международных, межобластных и нерегулярных автобусных перевозок, деятельности такси и их диспетчерских служб, а также, по инициативе депутатов, автовокзалов.

"Таксисты - шумное сообщество. Мы часто пользуемся такси, и завтра не хочется выслушивать от них слова недовольства. Возьмете ли вы на себя ответственность, если они начнут высказывать недовольство?" - заявил Заитов.

Ему с трибуны ответил министр.

"Я беру на себя ответственность, как первый руководитель государственного органа", - сказал Карабаев.

Его слова прокомментировал председатель палаты.

"Чтобы брать на себя ответственность, нужно пользоваться услугами такси, господин министр", - сказал Кошанов.

Напомним, сегодня замглавы МВД прокомментировал запрет на осуществление перевозок праворульными автомобилями.

По его словам, на данный момент заключен меморандум с Министерством транспорта, агрегаторами такси о том, что они не будут заключать договоры с владельцами двухдверных и праворульных авто. Лепеха заявил, что меморандум вступит в силу с 1 января 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2178122-nuzhno-polzovatsya-uslugami-taksi-koshanov-obratilsya-k-glave-mintransporta-posle-gromkih-zayavleniy/

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