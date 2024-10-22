Объявление о продаже ордена "Достык" Маргарет Тэтчер исчезло с британского сайта

Ранее опубликованное на британской интернет-платформе объявление о продаже ордена "Достык", врученное Маргарет Тэтчер, исчезло с сайта, передает NUR.KZ.

Накануне мы писали о том, что на британской платформе Peterharrington казахстанский орден "Достык", подаренный властями Казахстана Маргарет Тэтчер в начале 2000-х, был выставлен на продажу за 12 500 фунтов стерлингов (свыше 7,8 млн тенге).

Однако сегодня объявление исчезло с сайта.

Информация о продаже ордена "Достык". Скрин: peterharrington.co.uk

Накануне мы также писали, что возможность продажи ордена "Достык", который Маргарет Тэтчер получила в Казахстане, прокомментировал глава Минюста.

"Мы тоже в курсе про этот факт. В соответствии с нашим законодательством не допускается продажа государственных наград. Соответствующая ответственность предусмотрена УК РК. И лицо, осуществляющее продажу и торговлю государственными наградами, должно быть привлечено к ответственности", - отметил глава Минюста.

Отметим, что согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", государственная награда всегда была и остается важным элементом поощрения и знаком проявления благодарности от общества и государства в целом отдельному человеку.

Всего в Казахстане основано около 20 видов наград, включающих различные награды, медали и почетные звания. Граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, имеющие заслуги перед РК, в знак признания их заслуг, за плодотворную государственную, общественную, творческую деятельность, трудовые и ратные подвиги награждаются государственными наградами. Награждение осуществляется президентом РК.

Орденом "Достык" награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Маргарет Хильда Тэтчер (Margaret Hilda Thatcher, урожденная Робертс), согласно информации РИА Новости, родилась 13 октября 1925 года в Грантеме (графство Линкольншир, Великобритания) в семье бакалейщика.

В 1959 году Тэтчер впервые была избрана в палату общин от Консервативной партии. Она заняла пост председателя парламентского Пенсионного комитета, совмещая эту должность с главой комитета по национальной безопасности.

В феврале 1975 года Тэтчер возглавила Консервативную партию. Победа консерваторов в 1979 году на выборах в палату общин сделала Маргарет Тэтчер премьер-министром. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост в Великобритании.

Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года.