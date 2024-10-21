Орден "Достык", который Маргарет Тэтчер получила в Казахстане, выставили на продажу (фото)

На британской интернет-платформе по продаже редких и антикварных книг и вещей выставлен на продажу орден "Достык", врученный бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер, передает NUR.KZ.

На британской платформе казахстанский орден, подаренный Маргарет Тэтчер в начале 2000-х, выставлен на продажу за 12 500 фунтов стерлингов. Это свыше 7,8 млн тенге.

Орден "Достык". Фото: peterharrington.co.uk

В описании к ордену отмечается, что на нем есть незначительные потертости у основания. Но в целом он в хорошем состоянии.

Орден "Достык". Фото: peterharrington.co.uk

"Нагрудная звезда с драгоценными камнями вместе со знаком ордена на плечевой ленте, вручается на бархатной подкладке королевского синего цвета в оригинальной шкатулке, обтянутой синим сукном, с подкладкой из белого атласа, с надписью "Дружба", с латунными застежками", - говорится в описании.

Орден "Достык". Фото: peterharrington.co.uk

Отметим, что согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", государственная награда всегда была и остается важным элементом поощрения и знаком проявления благодарности от общества и государства в целом отдельному человеку.

Всего в Казахстане основано около 20 видов наград, включающих различные награды, медали и почетные звания.

Граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, имеющие заслуги перед РК, в знак признания их заслуг, за плодотворную государственную, общественную, творческую деятельность, трудовые и ратные подвиги награждаются государственными наградами. Награждение осуществляется президентом РК.

Орденом "Достык" награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Маргарет Хильда Тэтчер (Margaret Hilda Thatcher, урожденная Робертс), согласно информации РИА Новости, родилась 13 октября 1925 года в Грантеме (графство Линкольншир, Великобритания) в семье бакалейщика.

В 1959 году Тэтчер впервые была избрана в палату общин от Консервативной партии. Она заняла пост председателя парламентского Пенсионного комитета, совмещая эту должность с главой комитета по национальной безопасности.

В феврале 1975 года Тэтчер возглавила Консервативную партию. Победа консерваторов в 1979 году на выборах в палату общин сделала Маргарет Тэтчер премьер-министром. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост в Великобритании.