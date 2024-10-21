Глава Минюста высказался о продаже ордена "Достык" Маргарет Тэтчер в Великобритании

Глава Минюста прокомментировал возможность продажи ордена "Достык", который Маргарет Тэтчер получила в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тема выставленного на продажу ордена была поднята сегодня в кулуарах форума по вопросам развития системы электронного апостилирования в Астане.

Азамат Ескараев заявил, что за рубежом практикуется продажа вещей, принадлежащих известным личностям.

"Нужно учитывать легендарную личность Маргарет Тетчер. Личные вещи таких личностей, которые сыграли определенную роль в истории, их библиотека, награды могут периодически выставляться на аукцион - это часть их культуры, часть их национальных особенностей", - сказал он.

Между тем, по его словам, более точную информацию по сложившейся ситуации могут предоставить в МИД и Минкультуры.

"Мы тоже в курсе про этот факт. В соответствии с нашим законодательством не допускается продажа государственных наград. Соответствующая ответственность предусмотрена УК РК. И лицо, осуществляющее продажу и торговлю государственными наградами, должно быть привлечено к ответственности", - отметил глава Минюста.

Напомним, ранее сообщалось, что на британской интернет-платформе по продаже редких и антикварных книг и вещей выставлен на продажу орден "Достык", врученный бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер.

Добавим, согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", государственная награда всегда была и остается важным элементом поощрения и знаком проявления благодарности от общества и государства в целом отдельному человеку.

Всего в Казахстане основано около 20 видов наград, включающих различные награды, медали и почетные звания.

Граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, имеющие заслуги перед РК, в знак признания их заслуг, за плодотворную государственную, общественную, творческую деятельность, трудовые и ратные подвиги награждаются государственными наградами. Награждение осуществляется президентом РК.

Орденом "Достык" награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Маргарет Хильда Тэтчер (Margaret Hilda Thatcher, урожденная Робертс), согласно информации РИА Новости, родилась 13 октября 1925 года в Грантеме (графство Линкольншир, Великобритания) в семье бакалейщика.

В 1959 году Тэтчер впервые была избрана в палату общин от Консервативной партии. Она заняла пост председателя парламентского Пенсионного комитета, совмещая эту должность с главой комитета по национальной безопасности.

В феврале 1975 года Тэтчер возглавила Консервативную партию. Победа консерваторов в 1979 году на выборах в палату общин сделала Маргарет Тэтчер премьер-министром. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост в Великобритании.

Маргарет Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года. Прах баронессы Тэтчер, согласно ее воле, был похоронен на территории Королевского госпиталя Челси рядом с супругом.