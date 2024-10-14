Токаев принял главу QazaqGaz Санжара Жаркешова

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления АО "НК "QazaqGaz" Санжаром Жаркешовым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, Санжар Жаркешов:

отчитался по итогам работы национальной компании за 9 месяцев 2024 года;

доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов и исполнении поручений по развитию транзитного потенциала;

сообщил, что завершено строительство второй нитки газопровода "Алматы – Байсерке – Талгар" и газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, начато строительство нового магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал", ведутся подготовительные работы по модернизации системы "САЦ" для увеличения транзита газа в Узбекистан;

проинформировал о работе по расширению ресурсной базы:

с учетом стремительного роста потребления товарного газа в экономике Казахстана в геологоразведочные проекты газовой отрасли привлечены иностранные инвестиции; подписано соглашение с компанией Chevron по геологоразведке в Актюбинской области на условиях 100% carry-финансирования;

доложил о совместной работе с министерствами энергетики, национальной экономики по реализации озвученной в Послании задачи по повышению инвестиционной привлекательности газовой отрасли, предоставлению адекватных тарифов и оптовых цен на газ.

Президент дал ряд поручений, направленных на стабильное газоснабжение населения и экономики в отопительный период, дальнейшее реформирование отрасли и расширение мощностей газотранспортной системы.

Напомним, что Санжар Жаркешов возглавил правление АО "НК "QazaqGaz" в феврале 2022 года.

По информации на официальном сайте, акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" - основная газовая компания Республики Казахстан, представляющая интересы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке.