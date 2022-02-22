Санжар Жаркешов назначен и. о. председателя правления QazaqGaz

Санжар Жаркешов. Фото: kaztransgas.kz

Санжар Жаркешов назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "QazaqGaz", говорится на официальном сайте компании.

"Решением совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по согласованию с правлением "Самрук-Қазына" исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "QazaqGaz" назначен Жаркешов Санжар Серикбаевич", - говорится в сообщении.

Жаркешов Санжар Серикбаевич родился в 1986 году в поселке Атасу Карагандинской области.

Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "Финансы" и Университет Техаса в Остине по специальности "Нефтегазовый инжиниринг".

С 2008 по 2010 год - инженер-исследователь "Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга" по повышению нефтегазоотдачи путем применения химических технологий в Техасе (США).

2010 - 2016 годах работал инженером по бурению корпорации ExxonMobil в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США),а также в Атырауской области.

Был старшим инженером по бурению в Ираке, главным инженером по бурению в Российской Федерации (о. Сахалин), также работал старшим проектным инженером по обустройству скважин на установке комплексной подготовки нефти и газа проекта "Кашаган".

С 2016 по 2018 год - руководитель промысловых супервайзеров и ведущий инженер по бурению в компании Merlin ERD в Шотландии.

2018 - 2019 годы - управленческий консультант и глобальный эксперт нефтегазовой промышленности в Лондонском офисе McKinsey and Company на проектах в Колумбии, Омане, РФ, штате Аляска США и Великобритании.

С 2019 по 2020 год занимал пост вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, курировал геологическую отрасль.

С мая 2020 годы до февраля 2022 года – заместитель генерального директора "Нафтогаз УГВ" по геологии и разработке – заместитель директора дивизиона "Разведка и Добыча" национальной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957360-sanzhar-zharkeshov-naznachen-i-o-predsedatelya-pravleniya-qazaqgaz/