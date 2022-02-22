Санжар Жаркешов назначен и. о. председателя правления QazaqGaz
Санжар Жаркешов назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "QazaqGaz", говорится на официальном сайте компании.
"Решением совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по согласованию с правлением "Самрук-Қазына" исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "QazaqGaz" назначен Жаркешов Санжар Серикбаевич", - говорится в сообщении.
Жаркешов Санжар Серикбаевич родился в 1986 году в поселке Атасу Карагандинской области.
Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "Финансы" и Университет Техаса в Остине по специальности "Нефтегазовый инжиниринг".
С 2008 по 2010 год - инженер-исследователь "Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга" по повышению нефтегазоотдачи путем применения химических технологий в Техасе (США).
2010 - 2016 годах работал инженером по бурению корпорации ExxonMobil в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США),а также в Атырауской области.
Был старшим инженером по бурению в Ираке, главным инженером по бурению в Российской Федерации (о. Сахалин), также работал старшим проектным инженером по обустройству скважин на установке комплексной подготовки нефти и газа проекта "Кашаган".
С 2016 по 2018 год - руководитель промысловых супервайзеров и ведущий инженер по бурению в компании Merlin ERD в Шотландии.
2018 - 2019 годы - управленческий консультант и глобальный эксперт нефтегазовой промышленности в Лондонском офисе McKinsey and Company на проектах в Колумбии, Омане, РФ, штате Аляска США и Великобритании.
С 2019 по 2020 год занимал пост вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, курировал геологическую отрасль.
С мая 2020 годы до февраля 2022 года – заместитель генерального директора "Нафтогаз УГВ" по геологии и разработке – заместитель директора дивизиона "Разведка и Добыча" национальной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957360-sanzhar-zharkeshov-naznachen-i-o-predsedatelya-pravleniya-qazaqgaz/