5 млрд тенге выделило правительство на реконструкцию старых теплосетей в Актау

Правительство выделило 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей в Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Документ предусматривает перечисление 5 млрд тенге бюджету Мангистауской области в виде целевых трансфертов на реализацию проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей Актау, сообщается в Telegram-канале правительства.

В частности, данные средства, с учетом солидарного софинансирования из местного бюджета в размере 10% от общей стоимости работ будут направлены на реконструкцию участка трассы с наибольшим износом, протяженностью 11,5 км.

Ранее за счет средств подрядной организации уже проложено порядка 11,5 км сетей теплоснабжения. В целом, в период с 2024 по 2026 годы требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%. Следует отметить, что основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года.

В результате принимаемые меры позволят снизить износ сетей для предоставления населению качественных коммунальных услуг и бесперебойное прохождение отопительного периода.

Напомним, в апреле в Актау за сутки дважды прорвало трубопровод в двух разных местах. Город затопило водой. В коммунальной компании сообщили, что прорывы связаны с изношенностью инженерных сетей.

В мае в 15-м микрорайоне Актау произошел прорыв газопровода и выброс газа под сильным давлением.

В сентябре направление воды в фонтане в этом же городе поменялось в обратную сторону, из-за этого несколько улиц города оказались затопленными. Специалистам пришлось провести отключение.

Добавим также, что в сентябрьском послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог.