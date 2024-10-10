Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

5 млрд тенге выделило правительство на реконструкцию старых теплосетей в Актау

Опубликовано:

Трубопровод у новостроек
Трубопровод. Иллюстративное фото: Maksim Safaniuk / EyeEm / Getty Images

Правительство выделило 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей в Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Документ предусматривает перечисление 5 млрд тенге бюджету Мангистауской области в виде целевых трансфертов на реализацию проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей Актау, сообщается в Telegram-канале правительства.

В частности, данные средства, с учетом солидарного софинансирования из местного бюджета в размере 10% от общей стоимости работ будут направлены на реконструкцию участка трассы с наибольшим износом, протяженностью 11,5 км.

Ранее за счет средств подрядной организации уже проложено порядка 11,5 км сетей теплоснабжения. В целом, в период с 2024 по 2026 годы требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%. Следует отметить, что основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года.

В результате принимаемые меры позволят снизить износ сетей для предоставления населению качественных коммунальных услуг и бесперебойное прохождение отопительного периода.

Напомним, в апреле в Актау за сутки дважды прорвало трубопровод в двух разных местах. Город затопило водой. В коммунальной компании сообщили, что прорывы связаны с изношенностью инженерных сетей.

В мае в 15-м микрорайоне Актау произошел прорыв газопровода и выброс газа под сильным давлением.

В сентябре направление воды в фонтане в этом же городе поменялось в обратную сторону, из-за этого несколько улиц города оказались затопленными. Специалистам пришлось провести отключение.

Добавим также, что в сентябрьском послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2172340-dopolnitelno-5-mlrd-tenge-vydelilo-pravitelstvo-na-rashody-v-aktau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie