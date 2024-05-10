Выброс газа под сильным давлением произошел возле жилых домов в Актау (видео)
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В 15-м микрорайоне Актау произошел прорыв газопровода и выброс газа под сильным давлением. На месте работают пожарные и сотрудники газовой службы, передает Lada.kz.
Как сообщает издание, сегодня днем, в 14.32, поступила информация о прорыве газопровода в 15 микрорайоне в Актау. В целях предупреждения пожаров из 2-го специализированного пожарного отделения на место происшествия выехали 6 сотрудников.
Установлено, что здесь произошел выброс газа под сильным давлением из газопровода. Работают сотрудники газовой службы 104.
Ранее из-за наезда большегруза на магистральную газопроводную трубу несколько микрорайонов Наурызбайского района в Алматы остались без газа. В аварийно-восстановительном процессе были задействованы все коммунальные предприятия города и служба спасения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2098427-vybros-gaza-pod-silnym-davleniem-proizoshel-vozle-zhilyh-domov-v-aktau-video/