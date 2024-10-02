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Организаторы Всемирных игр кочевников получат госнаграды

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Игры кочевников 2024 года в Астане
Игры кочевников в Астане. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом президента Республики Казахстан государственными наградами отмечены призеры V Всемирных игр кочевников, прошедших в Астане, их тренеры, а также лица, внесшие особый вклад в организацию и проведение соревнований", - говорится в сообщении.

️В частности, кавалером ордена "Парасат" стал 1 гражданин, ордена "Құрмет" удостоены 7 человек. Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены 85 граждан, а медалью "Шапағат" - 5.

Напомним, в сентябре в Астане прошли V Всемирные игр кочевников - церемония открытия состоялась 8 сентября.

В этом году в Играх принимали участие спортсмены из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки, а также Австралии.

13 сентября прошли заключительные старты Игр кочевников. Первое место в итоговом общем зачете заняла сборная Казахстана. По итогам ВИК Казахстан завоевал 115 медалей: 44 золотых, 34 серебряных и 37 бронзовых.

По завершении последних соревнований в "Этноауле" состоялась церемония закрытия. На мероприятии была представлена насыщенная концертная программа.

На церемонии прошла символическая передача эстафеты по организации Игр кочевников. Следующие соревнования в 2026 году примет Кыргызстан - страна-основательница этого турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2168592-tokaev-nagradil-grazhdan-uchastvovavshih-v-organizacii-v-vsemirnyh-igr-kochevnikov/

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