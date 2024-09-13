Церемония закрытия Игр кочевников прошла в Астане

В столице Казахстана подошли к концу V Всемирные игры кочевников. В пятницу в Астане состоялась церемония закрытия соревнований, передает корреспондент NUR.KZ.

13 сентября прошли заключительные старты Игр кочевников. Первое место в итоговом общем зачете заняла сборная Казахстана.

По завершении последних соревнований в "Этноауле" состоялась церемония закрытия. На мероприятии была представлена насыщенная концертная программа.

С итоговой речью выступили глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, а также его коллега из Кыргызстана Алтынбек Максутов.

На церемонии прошла символическая передача эстафеты по организации Игр кочевников. Следующие соревнования в 2026 году примет Кыргызстан — страна-основательница этого турнира.

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