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Богенское водохранилище под угрозой прорыва? Информацию прокомментировали в Минводы

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Богенское водохранилище
Богенское водохранилище. Фото: t.me/kazchuvash

На информацию о возможном прорыве Богенского водохранилища в Туркестанской области и вероятной угрозе для населения прокомментировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает NUR.KZ.

Ранее казахстанский аграрный эксперт Кирилл Павлов озвучил свои опасения по возможному прорыву водохранилища Боген в Туркестанской области. В Министерстве водных ресурсов и ирригации отреагировали на данную информацию, отметив, что водохранилище находится в ведении акимата Туркестанской области.

"В отношении ремонтных работ, по информации акимата, проведено многофакторное обследование для предотвращения чрезвычайных ситуаций на водохранилище.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт, с ожиданием получения заключения государственной экспертизы в июне текущего года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в 2022 году уже был проведен текущий ремонт водохранилища и объект обеспечен необходимыми ресурсами для предотвращения аварийных ситуаций.

Вместе с тем, как сообщили в министерстве, специалисты бассейновой инспекции "Арал-Сырдарья" провели визуальный осмотр объекта, составили акт, а бассейновой инспекцией направлено письмо в акимат о необходимости согласования режима использования водных ресурсов водохранилища Боген для последующего утверждения Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В ноябре прошлого года министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, что к 2027 году в Казахстане будет построено 20 новых водохранилищ в разных регионах. Кроме того, сообщалось о планах по реконструкции не менее 15 действующих водохранилищ.

Согласно информации на официальном сайте акимата Туркестанской области, водохранилище Боген, построенное в 1967 году, вмещает 370 млн кубических метров воды.

Водоем наполняется водами рек Арысь и Боген. Сейчас в нем 317 млн кубометров, или 88% от проектной мощности. При том, что ежесекундно в водоем поступает 54,6 кубометра воды, а спуск составляет 25 кубометров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066070-bogenskoe-vodohranilische-pod-ugrozoy-proryva-informatsiyu-prokommentirovali-v-minvody/

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