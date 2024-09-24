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Токаев поручил главе МВД срочно найти тех, кто избил солдата Нацгвардии

Опубликовано:

Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает NUR.KZ.

Он дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.

"Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются главе государства для постановки на контроль. Напомним, президент в своем послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями", - отметил Уали.

Напомним, в Сети распространилось видео, на котором избивают и оскорбляют молодого человека, одетого как военнослужащий. Инцидент прокомментировали в пресс-службе РгК "Батыс" Нацгвардии РК.

"23 сентября 2024 года Военной полицией РгК "Батыс" начато досудебное расследование по ст.440 ч.1 УК РК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - заявили в пресс-службе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2165523-tokaev-poruchil-glave-mvd-srochno-nayti-teh-kto-izbil-soldata-nacgvardii/

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