Токаев поручил главе МВД срочно найти тех, кто избил солдата Нацгвардии

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает NUR.KZ.

Он дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.

"Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются главе государства для постановки на контроль. Напомним, президент в своем послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями", - отметил Уали.

Напомним, в Сети распространилось видео, на котором избивают и оскорбляют молодого человека, одетого как военнослужащий. Инцидент прокомментировали в пресс-службе РгК "Батыс" Нацгвардии РК.

"23 сентября 2024 года Военной полицией РгК "Батыс" начато досудебное расследование по ст.440 ч.1 УК РК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - заявили в пресс-службе.