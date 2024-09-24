Избиение казахстанца в военной форме попало на видео

В Сети распространилось видео, на котором избивают и оскорбляют молодого человека, одетого как военнослужащий. Инцидент прокомментировали в пресс-службе РгК "Батыс" Нацгвардии РК, передает NUR.KZ.

В одном из Telegram-каналов распространилось видео, на котором запечатлен парень в военной форме и двое других мужчин, проявляющих к нему агрессию.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования "Батыс" Национальной гвардии РК, данное видео выявили в ходе мониторинга социальных сетей. На нем неустановленное лицо в гражданской одежде наносит удары другому гражданину, одетому в форму Нацгвардии РК, сопровождая это оскорблениями.

"23 сентября 2024 года Военной полицией РгК "Батыс" начато досудебное расследование по ст.440 ч.1 УК РК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - заявили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что по ч.1 ст.440 УК РК нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в нанесении побоев, причинении легкого вреда здоровью или ином насилии либо связанное с унижением чести и достоинства или с издевательством над потерпевшим, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до 40 суток.

Ранее министр обороны на заседании аттестационной комиссии отчитал подчиненных за факты неуставных отношений в армии Казахстана.