Избиение казахстанца в военной форме попало на видео
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В Сети распространилось видео, на котором избивают и оскорбляют молодого человека, одетого как военнослужащий. Инцидент прокомментировали в пресс-службе РгК "Батыс" Нацгвардии РК, передает NUR.KZ.
В одном из Telegram-каналов распространилось видео, на котором запечатлен парень в военной форме и двое других мужчин, проявляющих к нему агрессию.
Как сообщили в пресс-службе регионального командования "Батыс" Национальной гвардии РК, данное видео выявили в ходе мониторинга социальных сетей. На нем неустановленное лицо в гражданской одежде наносит удары другому гражданину, одетому в форму Нацгвардии РК, сопровождая это оскорблениями.
"23 сентября 2024 года Военной полицией РгК "Батыс" начато досудебное расследование по ст.440 ч.1 УК РК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - заявили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что по ч.1 ст.440 УК РК нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в нанесении побоев, причинении легкого вреда здоровью или ином насилии либо связанное с унижением чести и достоинства или с издевательством над потерпевшим, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до 40 суток.
Ранее министр обороны на заседании аттестационной комиссии отчитал подчиненных за факты неуставных отношений в армии Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165209-izbienie-kazahstanca-v-voennoy-forme-popalo-na-video/