Поставлена точка в споре о земле между Карагандинской и Павлодарской областями

Принято окончательное решение по спорной земле между Карагандинской и Павлодарской областями, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату Казахстана.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, с учетом рекомендации Высшей аудиторской палаты принято окончательное решение о территориальной принадлежности спорного земельного участка, расположенного на границе Карагандинской и Павлодарской областей.

"Ранее был проведен государственный аудит эффективности управления земельными ресурсами, в ходе которого установлен ряд нарушений в области геодезии и картографии.

В частности, был не урегулирован спорный вопрос о принадлежности земельного участка площадью 17,1 тыс. га между Осакаровским районом Карагандинской области и Баянаульским районом Павлодарской области", - рассказали в палате.

Здесь добавили, что такое положение дел приводило к нарушениям земельного законодательства, параллельной выдаче одной и той же земли со стороны акиматов двух районов, неточностям в ведении земельно-кадастровых карт и т.д.

В этой связи правительству было рекомендовано принять окончательное решение о территориальной принадлежности данного участка.

"В результате по итогам изучения архивных материалов и ряда проверочных мероприятий установлено, что спорная земля относится к Баянаульскому району Павлодарской области. Таким образом, была поставлена точка в вопросе о ее территориальной принадлежности", - отметили в Высшей аудиторской палате.

Ранее в Западно-Казахстанской области земельные участки передали в частную собственность за 1,1 млн тенге при фактической цене в 107,3 млн тенге. По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении руководителя районного отдела земельных отношений специальными прокурорами было проведено досудебное расследование по п.3 ч.4 ст.361 УК РК. Чиновника признали виновным и назначили ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

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