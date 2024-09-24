Землю в ЗКО продали по цене в 100 раз дешевле реальной стоимости

В ЗКО земельные участки передали в частную собственность за 1,1 млн тенге при фактической цене в 107,3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Западно-Казахстанской области в ходе проверки выявила незаконно предоставленные земельные участки.

Так, в районе Байтерек в частную собственность гражданам незаконно передали участки общей площадью 45,9 га с правом выкупа для садоводства и дачного строительства.

"Установлено, что при передаче участка в частную собственность базовая ставка установленной платы была необоснованно снижена, таким образом участки реализовали по низкой цене в размере 1,1 млн тенге, тогда как фактическая цена составила 107,3 млн тенге", - подчеркнули в прокуратуре ЗКО.

По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении руководителя районного отдела земельных отношений специальными прокурорами проведено досудебное расследование (п.3 ч.4 ст.361 УК РК).

Уголовное дело направили в районный суд, в котором 16 сентября подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Иск о возмещении ущерба государству удовлетворен в полном объеме.

Отметим, что по п.3 ч.4 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.