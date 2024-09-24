"Вы не удосужились просто открыть Википедию": Шарлапаев на брифинге не стал отвечать на вопрос журналиста

На брифинге в правительстве главу Минпромышленности спросили о месторождениях лития в Казахстане и других полезных ископаемых - это вызвало у него неожиданную реакцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу Минпрома и строительства Каната Шарлапаева сегодня попросили прокомментировать новость о том, что корейский инвестор планирует открыть месторождение лития в ВКО.

"Сейчас идет геологическое исследование запасов, пока они не подтверждены. Как только корейский инвестор их подтвердит, будем разговаривать о том, как это будет разрабатываться.

Пока говорить об этом чуть преждевременно, потому что доказательство наличия лития далеко не означает технологически извлекаемые запасы. Чтобы это было выгодно извлекать, надо провести еще большую работу", – ответил Шарлапаев.

Журналист уточнила у министра, какие еще месторождения могут быть открыты в Казахстане, поскольку, по ее словам, в недавнем интервью Шарлапаев заявил, что "при разведке можно ждать открытие еще 5 тысяч месторождений".

"К сожалению, не знаю, как вы комментируете мои интервью. Вы привели цифры, которые я не приводил, скорее всего. Но даже если я их приводил, я еще раз прокомментирую: это не меряется количеством месторождений, да? Это меряется конкретными запасами тех или иных полезных ископаемых, да?

К сожалению, я хочу еще раз напомнить всем – когда мы хотим что-то разъяснить, достаточно будет немножко почитать, чтобы понимать, что количество месторождений – это не определяющие вещи. Что определяет: это количество запасов и их извлекаемость. По меди у нас достаточно успешная картина, по золоту – очень успешная, по железу – очень успешная", – заявил Шарлапаев.

Журналист попросила продолжить этот список ископаемых с "успешной картиной" в Казахстане – в ответ Канат Шарлапаев предложил почитать Википедию.

"Вы видите, вы задаете вопрос за вопросом, не удосужившись просто открыть Википедию и посмотреть, что у нас в Казахстане есть, простите", – ответил министр.

Отметим, по информации на сайте Kazakh Invest, литий, его соединения и сплавы критически необходимы для отраслей автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химии, фармацевтики и других. Он особенно важен при производстве аккумуляторных батарей большой емкости.

Напомним, в августе прошлого года в государственный фонд Казахстана были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и так далее. Далее же, по данным правительства, их выставили на открытый аукцион для передачи новым инвесторам.

В апреле этого года стало известно, что больше 80 резервных месторождений выставят на аукцион в Казахстане.