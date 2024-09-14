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Новый комитет создали в Казахстане

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Полицейские в форме
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Правительство приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", в результате чего был создан новый Комитет по противодействию наркопреступности, передает NUR.KZ.

"Образовать Комитет по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Олжасом Бектеновым 11 сентября.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

После изменений в состав МВД теперь входят:

  1. Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан;
  2. Комитет уголовно-исполнительной системы;
  3. Комитет административной полиции;
  4. Комитет миграционной службы;
  5. Комитет по противодействию наркопреступности.

Напомним, в мае этого года был опубликован проект постановления о создании Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК. По данным министерства, новый комитет должен был появиться путем преобразования Департамента по противодействию наркопреступности МВД.

Его подразделения будут наделены дополнительными полномочиями и штатной численностью для надлежащего осуществления функций по формированию и реализации государственной политики по борьбе с наркопреступностью.

А в июле в МЧС РК образовали новый Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2161317-novyy-komitet-sozdali-v-kazahstane/

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