Новый комитет создали в Казахстане
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Правительство приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", в результате чего был создан новый Комитет по противодействию наркопреступности, передает NUR.KZ.
"Образовать Комитет по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Олжасом Бектеновым 11 сентября.
Документ вступил в силу со дня его подписания.
После изменений в состав МВД теперь входят:
- Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан;
- Комитет уголовно-исполнительной системы;
- Комитет административной полиции;
- Комитет миграционной службы;
- Комитет по противодействию наркопреступности.
Напомним, в мае этого года был опубликован проект постановления о создании Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК. По данным министерства, новый комитет должен был появиться путем преобразования Департамента по противодействию наркопреступности МВД.
Его подразделения будут наделены дополнительными полномочиями и штатной численностью для надлежащего осуществления функций по формированию и реализации государственной политики по борьбе с наркопреступностью.
А в июле в МЧС РК образовали новый Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2161317-novyy-komitet-sozdali-v-kazahstane/