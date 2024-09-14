Новый комитет создали в Казахстане

Правительство приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", в результате чего был создан новый Комитет по противодействию наркопреступности, передает NUR.KZ.

"Образовать Комитет по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Олжасом Бектеновым 11 сентября.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

После изменений в состав МВД теперь входят:

Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан; Комитет уголовно-исполнительной системы; Комитет административной полиции; Комитет миграционной службы; Комитет по противодействию наркопреступности.

Напомним, в мае этого года был опубликован проект постановления о создании Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК. По данным министерства, новый комитет должен был появиться путем преобразования Департамента по противодействию наркопреступности МВД.

Его подразделения будут наделены дополнительными полномочиями и штатной численностью для надлежащего осуществления функций по формированию и реализации государственной политики по борьбе с наркопреступностью.

А в июле в МЧС РК образовали новый Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр.