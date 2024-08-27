Политики и бизнесмены не будут академиками в Казахстане

Политики, общественники и бизнесмены не будут академиками, об этом заявил президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня во время торжественного мероприятия, посвященного официальному представлению вновь избранных академиков научному сообществу, Куришбаев заявил, что госакадемия больше не будет исключительно статусной.

"Отличием государственной академии является то, что она не будет исключительно статусной организацией, в которой звание академика означает "венец карьеры" ученого и комфортный выход на пенсию.

Мы не собираемся включать в ее состав общественных деятелей, политиков, госслужащих или преуспевающих бизнесменов.

Наша задача - объединить именно активных лидеров в науке, настоящих ученых, в том числе талантливую молодежь, и обеспечить им все условия для того, чтобы они могли приносить стране ощутимую пользу", - заявил президент Национальной академии наук.

Напомним, ранее сообщалось, что список академиков в Казахстане обнулился - среди лиц, имеющих данный статус, был и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.