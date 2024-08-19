Токаев расширил функции КНБ

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому у Комитета нацбезопасности Казахстана появились новые функции, передает NUR.KZ со ссылкой на документ.

На сайте ИПС НПА "Адилет" опубликовали указ президент РК "О внесении дополнений в указы президента от 1 апреля 1996 года № 2922 "Об утверждении положения о КНБ" и от 10 декабря 1999 года № 282 "Вопросы Пограничной службы КНБ".

Документом были расширены функции КНБ. Нововведения следующие:

разработка и утверждение правил обеспечения операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, за счет собственных или привлеченных средств функции своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий и требований к сетям и средствам связи по согласованию с уполномоченным органом в области связи;

согласование правил представления в уполномоченный орган в области связи агрегированных данных операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, при угрозе возникновения и возникновении ЧС социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, определяемых уполномоченным органом в области связи;

согласование правил представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности, определяемых уполномоченным органом в области государственной статистики;

согласование правил организации деятельности центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации;

согласование правил прохождения международного или национального технического аудита центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации.

Кроме того, к полномочиям председателя КНБ был добавлено право определять порядок выдачи направления сотрудникам органов нацбезопасности (кроме курсантов, слушателей), имеющим право на возмещение затрат за проезд на транспорте по территории РК, при следовании на медобследование (освидетельствование) и обратно.

Отметим, что Комитет национальной безопасности с начала января 2022 года возглавляет Ермек Сагимбаев.

В мае Сагимбаев доложил президенту Токаеву о предотвращении двух терактов с начала года, в том числе один - за рубежом совместно с иностранными партнерами.

Позже глава КНБ рассказал, что первый теракт был сорван в Актау - по его словам, один из жителей города, имевший судимость за совершение убийства, намеревался совершить подрыв в здании одного из государственных органов. Второй теракт был предотвращен за рубежом.