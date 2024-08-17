Пять млрд тенге выделят на поддержку деятельности МАЭК из резерва правительства

Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал кабмина.

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 млрд тенге из резерва правительства на поддержку деятельности ТОО "МАЭК" в Мангистауской области.

Сообщается, что средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры.

"С 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии", - отметили в правительстве.

Напомним, в начале года сообщалось, что аким Мангистауской области представил коллективу предприятия нового генерального директора ТОО "МАЭК". Тогда им был назначен Кайрат Рахимов.

В мае этого года стало известно, что прокуратурой Мангистауской области по результатам анализа в сфере государственных закупок выявлены нарушения в деятельности ТОО "МАЭК" на сумму 1,4 млрд тенге. Сообщалось, что руководители МАЭК лишились должностей.

В июле в Актау коллективу Мангистауского атомного энергетического комбината представили нового генерального директора. На эту должность назначен Кинис Ураков.