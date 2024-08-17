Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пять млрд тенге выделят на поддержку деятельности МАЭК из резерва правительства

Опубликовано:

"МАЭК" в Актау
"МАЭК". Иллюстративное фото: facebook.com/maek.kz

Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал кабмина.

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 млрд тенге из резерва правительства на поддержку деятельности ТОО "МАЭК" в Мангистауской области.

Сообщается, что средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры.

"С 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии", - отметили в правительстве.

Напомним, в начале года сообщалось, что аким Мангистауской области представил коллективу предприятия нового генерального директора ТОО "МАЭК". Тогда им был назначен Кайрат Рахимов.

В мае этого года стало известно, что прокуратурой Мангистауской области по результатам анализа в сфере государственных закупок выявлены нарушения в деятельности ТОО "МАЭК" на сумму 1,4 млрд тенге. Сообщалось, что руководители МАЭК лишились должностей.

В июле в Актау коллективу Мангистауского атомного энергетического комбината представили нового генерального директора. На эту должность назначен Кинис Ураков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2150034-pyat-mlrd-tenge-vydelyat-na-podderzhku-deyatelnosti-maek-iz-rezerva-pravitelstva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie