Пять млрд тенге выделят на поддержку деятельности МАЭК из резерва правительства
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Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал кабмина.
Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 млрд тенге из резерва правительства на поддержку деятельности ТОО "МАЭК" в Мангистауской области.
Сообщается, что средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры.
"С 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии", - отметили в правительстве.
Напомним, в начале года сообщалось, что аким Мангистауской области представил коллективу предприятия нового генерального директора ТОО "МАЭК". Тогда им был назначен Кайрат Рахимов.
В мае этого года стало известно, что прокуратурой Мангистауской области по результатам анализа в сфере государственных закупок выявлены нарушения в деятельности ТОО "МАЭК" на сумму 1,4 млрд тенге. Сообщалось, что руководители МАЭК лишились должностей.
В июле в Актау коллективу Мангистауского атомного энергетического комбината представили нового генерального директора. На эту должность назначен Кинис Ураков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2150034-pyat-mlrd-tenge-vydelyat-na-podderzhku-deyatelnosti-maek-iz-rezerva-pravitelstva/