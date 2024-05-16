Руководители МАЭК лишились должностей из-за договора на 1,4 млрд тенге

Прокуратурой Мангистауской области по результатам анализа в сфере государственных закупок выявлены нарушения в деятельности ТОО "МАЭК" на сумму 1,4 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Мангистауской области, предприятие на основании акта технологического нарушения необоснованно заключило договор государственных закупок из одного источника путем прямого заключения с ТОО "RTEX".

"Установлено, что указанный акт был оформлен с нарушением утвержденных Правил, которые предусматривают его составление при авариях, отказов I и II степени (Правила проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей, утвержденные приказом главы МЭ РК от 20.02.2015 года №121)", - отметили в ведомстве.

В надзорном органе уточнили, что на предприятии не было аварийных ситуаций, которые могли бы послужить основанием для заключения договора из одного источника.

На основании акта надзора судом признаны недействительными акт технологического нарушения и договор о государственных закупках.

Благодаря чему удалось предотвратить нецелесообразное расходование бюджетных средств в размере 1,4 млрд тенге.

"Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и несколько руководителей были освобождены от должностей", - отметили в прокуратуре региона.

По информации официального сайта предприятия, Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) был образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической энергией, тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

На предприятии работают 3 645 рабочих и специалистов.

В составе комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цех сетей и подстанций, реакторная установка БН-350 (с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации). Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.

С 1 мая 2003 года владельцем и оператором энергетического комплекса МАЭК стал ТОО "МАЭК – Казатомпром" - 100% дочернее предприятие Национальной атомной компании "Казатомпром".

С 14 ноября 2019 года ТОО "МАЭК – Казатомпром" вошел в состав подведомственных организаций Министерства энергетики РК.

С 21 ноября 2022 года энергопредприятие передано в коммунальную собственность Мангистауской области. Было также принято решение о переименовании ТОО "МАЭК-Казатомпром" в ТОО "МАЭК".