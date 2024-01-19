Назначен генеральный директор ТОО "МАЭК"

Сегодня, 19 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу предприятия нового генерального директора ТОО "МАЭК". Им стал Кайрат Рахимов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Кайрат Рахимов окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет по специальностям "инженер-электрик", "юриспруденция" и "магистр инженерии".

Трудовой путь начал в 2006 году электромонтером в ТОО "Караганда-Жарык".

С 2007 по 2008 годы работал ведущим специалистом отдела регулирования государственной монополии и анализа Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

С 2008 по 2009 годы - эксперт по вопросам технического регулирования Управления тарифного, технического регулирования и методологии Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2009 по 2010 годы - главный эксперт Управления координации государственной политики в области энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Департамента энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2010 по 2015 годы - главный эксперт, начальник управления Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий, Министерства энергетики РК.

С 2015 по 2018 годы - заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.

С 2018 по 2020 годы - директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК.

С 2020 по 2021 годы - вице-глава Министерства энергетики РК.

С 2022 года по настоящее назначение работал председателем правления АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности".

По информации официального сайта, Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической и тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

На предприятии работают 3 645 рабочих и специалистов.

В составе комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), Завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, Ремонтный завод, Цех сетей и подстанций, Реакторная установка БН-350 (с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации). Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.

С 21 ноября 2022 года Мангистауский атомный энергетический комбинат передан в коммунальную собственность. Было также принято решение о переименовании ТОО "МАЭК-Казатомпром" в ТОО "МАЭК".