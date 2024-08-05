Касым-Жомарт Токаев принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова и заслушал отчет об итогах развития региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба президента на официальном сайте, Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития Акмолинской области за первое полугодие 2024 года.

По словам акима области Марата Ахметжанова, положительный рост наблюдается в промышленном производстве, валовой продукции сельского хозяйства, транспортных услугах и связи.

Он также рассказал о принимаемых мерах по обеспечению экономического роста. В агропромышленной отрасли ожидается высокий урожай зерновых в объеме свыше 5 млн тонн. В регионе при поддержке государственных финансовых институтов ведется строительство 7 крупных молочно-товарных ферм.

В обрабатывающей промышленности в этом году запланирован запуск 9 проектов. В экономику области инвестировано свыше 179 млрд тенге, инвестиционный портфель включает 187 проектов с созданием 1,7 тыс. рабочих мест.

Также, в целях дальнейшей диверсификации экономики региона, в Аршалынском районе создана индустриальная зона республиканского значения Aqmola. Для привлечения и сопровождения потенциальных инвесторов по принципу "одного окна" в столице открыт Центр развития инвестиций Аqmola invest.

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев был также проинформирован о работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан. В Акмолинской области отремонтировано 711 домов, ведется строительство 331 дома, приобретено 221 жилье.

При этом единовременную помощь получили 1782 семьи, 814 семьям компенсирован имущественный ущерб. Проводится очистка русел рек Жабай и Кылшакты, возводятся обводные каналы и осуществляются берегоукрепительные работы.

Главе государства также была представлена информация о подготовке к отопительному сезону в регионе, развитии инженерной инфраструктуры и благоустройстве областного центра. В целях реновации и модернизации жилищного фонда Кокшетау запланированы снос 150 ветхого жилья и строительство 32 многоквартирных домов.

По информации Марата Ахметжанова, в этом году жилищные условия улучшат более двух тысяч семей в регионе. В Кокшетау, Степногорске и Атбасаре ведется ремонт 26,4 км тепловых сетей, что позволит снизить износ в среднем на 4,2%. В рамках национального проекта "Комфортная школа" завершится строительство 9 школ, 4 из которых будут сданы в эксплуатацию до начала нового учебного года. По национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" возводятся 38 объектов первичной медико-санитарной помощи с охватом 43 тыс. жителей.

По итогам рабочей встречи президент поручил акиму Акмолинской области продолжить работу по реализации стратегических планов развития региона. Отметив ключевую роль региона в обеспечении продовольственной безопасности страны, Касым-Жомарт Токаев указал на важность модернизации агропромышленного комплекса, в том числе своевременного и качественного проведения уборочной кампании.

Напомним, крайний раз Токаев принимал акима Акмолинской области в декабре прошлого года. Тогда главе региона было поручено обеспечить регион бесперебойным теплоснабжением.

Стоит отметить, что акимом Акмолинской области экс-глава МВД Марат Ахметжанов был назначен в сентябре прошлого года, почти год назад.