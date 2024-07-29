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Работу акимов будут оценивать по-новому в Казахстане

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Горожане
Казахстанцы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работу казахстанских акимов теперь будут оценивать по конкретным критериям улучшения благосостояния жителей. Соответствующее поручение дал Бектенов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по улучшению качества жизни в стране посредством повышения эффективности мер государственной поддержки.

"Работу акимов будем оценивать по конкретным индикаторам улучшения качества жизни населения", - сообщил премьер-министр.

Глава правительства поручил внедрить KPI работы акимов по критерию реального улучшения благосостояния конкретных жителей.

Для этого на основе платформы "Цифровая карта семьи" будет проводиться постоянный мониторинг и анализ благосостояния всех казахстанских семей по пяти категориям, начиная от экстренного и кризисного уровней до удовлетворительного и благополучного.

В зависимости от динамики перехода семей из неудовлетворительных категорий в сторону улучшения и наоборот будет оцениваться работа местных исполнительных органов.

Акимам поручено пользоваться данным инструментом для планирования и реализации среднесрочных и долгосрочных мер.

Необходимо проактивно выявлять нуждающиеся семьи в целях упреждения риска их попадания в трудную жизненную ситуацию, а также в целом для сокращения бедности, безработицы, скрытой занятости населения, отмечается в публикации.

Глава правительства поручил акимам регионов совместно с центральными госорганами провести адресную работу с каждой семьей и обеспечить сокращение семей из категорий "кризисный" и "экстренный" до 31,2 тыс. семей до конца года.

"Задача, которую ставит перед нами глава государства – улучшение качества жизни в стране. Механизм есть, меры господдержки работают, государство выделяет необходимые средства.

Мы переходим к критерию оценки реального вклада акимов в улучшение благосостояния конкретных людей. Мониторинг выполнения индикаторов будет постоянный. Мы будем в режиме онлайн видеть динамику и делать выводы", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, ранее Олжас Бектенов высказался о незаконной вырубке леса в стране.

"Лес - это наше национальное достояние. Те, кто занимается незаконной вырубкой, - это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар. Это ваша задача (обращаясь к министру экологии - прим. ред.), и задача правоохранительных органов", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Также мы писали, что премьер-министр выразил соболезнования родным погибших в ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе и взял на личный контроль расследование инцидента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2141280-ocenivat-rabotu-akimov-po-kpi-blagosostoyaniya-zhiteley-poruchil-bektenov/

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