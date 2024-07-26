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Аким Павлодарской области уходит в отпуск

Опубликовано:

Асаин Байханов
Асаин Байханов. Фото: instagram.com/asaiyn.baikhan

Аким Павлодарской области Асаин Байханов уходит в отпуск. Его не будет на работе 9 дней. Об этом глава региона сам сообщил на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Дорогие земляки! После полутора лет работы на посту акима области я выхожу в трудовой отпуск на 9 дней, то есть до 5 августа. Отпуск планирую провести в кругу семьи, родных и близких", - рассказал глава региона.

По всем интересующим вопросам он порекомендовал обращаться через официальные страницы акиматов городов и районов области, прикрепив ссылки на их аккаунты.

Напомним, Асаин Байханов был назначен на должность акима Павлодарской области в декабре 2022 года. До этого он был главой Павлодара.

Ранее стало известно, что акимы в Павлодарской области рискуют летними отпусками. На аппаратном совещании обсуждались проблемные проекты.

"Некоторые акимы еще собрались в отпуск... Никаких отпусков, пока не завершите работы! Реализация всех объектов на строгом личном контроле каждого акима" , - предупредил тогда Асаин Байханов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2140194-akim-pavlodarskoy-oblasti-uhodit-v-otpusk/

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