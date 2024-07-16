Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Четыре новых ГПЗ хотят запустить в Казахстане до 2030 года

Опубликовано:

Газоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод. Иллюстративное фото: ewg3D/Getty Images

В Казахстане до 2030 года хотят запустить четыре газоперерабатывающих завода. При этом выработку товарного газа планируют увеличить в 1,6 раз, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Так, согласно прогнозному балансу Минэнерго, объем выработки товарного газа в Казахстане будет устойчиво расти: с 22,5 млрд кубических метров в 2023 году до 36,6 млрд кубометров к 2030 году.

Планируется обеспечить увеличение в 1,6 раза.

"Для этого в рамках работы по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений между QazaqGaz и Chevron подписано Соглашение о совместной реализации геологоразведочных работ на участке Жалибек в Актюбинской области", – говорится в сообщении.

В целом, увеличение ресурсной базы товарного газа осуществляется согласно Дорожной карте.

По информации пресс-службы правительства, в 2023 году были введены в промышленную эксплуатацию месторождения Рожковское, Урихтау Восточный, Анабай с суммарным извлекаемым запасом газа 35,5 млрд кубометров.

С 2026 по 2030 года начнется поэтапный ввод в эксплуатацию четырех газоперерабатывающих заводов:

  • 2 завода на Кашаганском месторождении мощностью 1 и 2,5 млрд кубических метров в год (привлечен Катарский инвестор UCC Holding);
  • на базе Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров в год;
  • завод КазГПЗ в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров в год.

Напомним, еще в феврале прошлого года сообщалось, что на месторождении Кашаган хотят построить два газоперерабатывающих завода.

При этом в ноябре прошлого года экс-премьер-министр Алихан Смаилов комментировал информацию о том, что конкурс на строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене выиграла российская фирма.

"Я считаю, что сами жители Жанаозена заинтересованы в том, чтобы этот объект был построен и был сдан в эксплуатацию. Что касается того, кто его будет строить или кто его строит, это определяется на основе открытого конкурса", – заявлял он.

Тогда журналисты сообщали, что тендер на строительство ГПЗ в Жанаозене выиграл Консорциум в составе ООО "Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа "Петон" совместно с ТОО "ПК КОНСТРАКШН", ООО "Петон Констракшн", ООО "Научно-Технический Центр "ЭнергоАвтоматизация", ООО "Петон Механизация". Эти компании входят в состав российского технологического инжинирингового холдинга "Петон".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2134665-chetyre-novyh-gazopererabatyvayushchih-zavoda-poyavitsya-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie