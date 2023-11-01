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Скандальный тендер на строительство ГПЗ в Жанаозене прокомментировал Смаилов

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Глава кабмина в кулуарах мажилиса прокомментировал информацию о том, что конкурс на строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене выиграла российская фирма, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сегодня попросили премьер-министра Алихана Смаилова прокомментировать информацию о том, что российская сторона будет строить в Жанаозене газоперерабатывающий завод, и как на это могут отреагировать сами жители.

"Я считаю, что сами жители Жанаозена заинтересованы в том, чтобы этот объект был построен и был сдан в эксплуатацию. Что касается того, кто его будет строить или кто его строит, это определяется на основе открытого конкурса.

Поэтому, я думаю, что все сделано здесь в рамках законодательства. И если говорить, что здесь что-то не так, то надо тогда делать специальную проверку. Определить победителя нужно на основе этого конкурса", – сказал премьер-министр Казахстана.

По его словам, самое главное, чтобы объект был качественным и был сдан в срок.

"Наша задача – обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и выполнение подрядчиками всех взятых обязательств", – резюмировал премьер-министр.

По информации портала Lada.kz, тендер на строительство ГПЗ в Жанаозене недавно выиграл Консорциум в составе ООО "Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа "Петон" совместно с ТОО "ПК КОНСТРАКШН", ООО "Петон Констракшн", ООО "Научно-Технический Центр "ЭнергоАвтоматизация", ООО "Петон Механизация".

Отмечается, что компании входят в состав российского технологического инжинирингового холдинга "Петон".

По данным портала, единственное предприятие в Мангистауской области, где производят газ с 1973 года – это Казахский газоперерабатывающий завод в Жанаозене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043654-skandalnyy-tender-na-stroitelstvo-gpz-v-zhanaozene-prokommentiroval-smailov/

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