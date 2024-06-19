Решение по названию нового района Астаны принял маслихат

Маслихат Астаны принял решение по названию нового, шестого, района города, который появится после разделения района Алматы (Алматинского) надвое, передает корреспондент NUR.KZ.

На внеочередной сессии маслихата было предложено назвать район "Сарайшык".

"Мы провели несколько заседаний с участием ученых. Поступило около 15 предложений. Из них выбрали четыре - Сарайшык, Сауран Туран и Жеруык. Провели по ним еще одно заседание ономастической комиссии. Поставили на голосование, какое их них выбрать и большинством голосов был выбран вариант Сарайшык.

Все знают историю этого города. Это - средневековый город, столица Золотой Орды, позже - главный город Казахского ханства. Большой город был, соединял восток и запад на шелковом пути", - объяснил глава Управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Сакен Есиркеп.

После состоялось голосование, по итогам которого решение назвать район "Сарайшык" было принято. Как сообщил председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов, далее предложение будет направлено в республиканскую ономастическую комиссию.

Напомним, ранее сообщалось, что для нового района было предложено 4 варианта: Сарайшык, Туран, Сауран или Жеруйык. Слушания касательно названия нового района уже проходили ранее в Астане.