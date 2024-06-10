Токаев подписал закон о сохранении природных ресурсов Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О производстве и обороте органической продукции", направленный на сохранение природных ресурсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подписал закон "О производстве и обороте органической продукции", направленный на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В законе также предусмотрен ряд новых положений:

Во-первых, пересмотрены цели и задачи национального законодательства в области производства и оборота органической продукции.

Во-вторых, расширен круг производителей органической продукции, который, помимо физических и юридических лиц, допускает отнесение к таковым объединения производителей органической продукции (простые товарищества), осуществляющие производство органической продукции.

В-третьих, законом предусмотрены условия перехода к производству органической продукции, установлены требования к ее производству, маркировке и обороту.

В-четвертых, в целях соответствия международным практикам и стандартам в области производства органической продукции предусмотрены положения по формированию и функционированию системы совместных гарантий (PGS), основанной на принципах добровольного участия, внутреннего контроля и коллективной ответственности за качество произведенной продукции.

Текст закона публикуется в печати.

Кроме того, президент Токаев подписал еще два закона:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Их тексты также публикуются в печати.

Добавим, как сообщалось на официальном сайте мажилиса в марте, законом "О производстве и обороте органической продукции" также вводится контроль при ее реализации.

"Он будет способствовать защите прав потребителей и здоровья населения, пресечению оборота продукции, реализуемой под видом "органической", защите отечественных производителей органической продукции от недобросовестной конкуренции со стороны импортеров, которые из-за ложной маркировки вводят в заблуждение наших граждан", - сообщал депутат Айдарбек Ходжаназаров.

Сопутствующими поправками предусматриваются субсидирование 50% от стоимости сертификата соответствия и субсидирование органических удобрений. Поправками же в КоАП исключается ответственность за нарушение законодательства в области производства органической продукции в связи с исключением соответствующих функций контроля у акиматов.