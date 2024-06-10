Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев подписал закон о сохранении природных ресурсов Казахстана

Опубликовано:

Кегенский район, природа
Кегенский район. Иллюстративное фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О производстве и обороте органической продукции", направленный на сохранение природных ресурсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подписал закон "О производстве и обороте органической продукции", направленный на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В законе также предусмотрен ряд новых положений:

  • Во-первых, пересмотрены цели и задачи национального законодательства в области производства и оборота органической продукции.
  • Во-вторых, расширен круг производителей органической продукции, который, помимо физических и юридических лиц, допускает отнесение к таковым объединения производителей органической продукции (простые товарищества), осуществляющие производство органической продукции.
  • В-третьих, законом предусмотрены условия перехода к производству органической продукции, установлены требования к ее производству, маркировке и обороту.
  • В-четвертых, в целях соответствия международным практикам и стандартам в области производства органической продукции предусмотрены положения по формированию и функционированию системы совместных гарантий (PGS), основанной на принципах добровольного участия, внутреннего контроля и коллективной ответственности за качество произведенной продукции.

Текст закона публикуется в печати.

Кроме того, президент Токаев подписал еще два закона:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции";
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Их тексты также публикуются в печати.

Добавим, как сообщалось на официальном сайте мажилиса в марте, законом "О производстве и обороте органической продукции" также вводится контроль при ее реализации.

"Он будет способствовать защите прав потребителей и здоровья населения, пресечению оборота продукции, реализуемой под видом "органической", защите отечественных производителей органической продукции от недобросовестной конкуренции со стороны импортеров, которые из-за ложной маркировки вводят в заблуждение наших граждан", - сообщал депутат Айдарбек Ходжаназаров.

Сопутствующими поправками предусматриваются субсидирование 50% от стоимости сертификата соответствия и субсидирование органических удобрений. Поправками же в КоАП исключается ответственность за нарушение законодательства в области производства органической продукции в связи с исключением соответствующих функций контроля у акиматов.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2115219-tokaev-podpisal-zakon-o-sohranenii-prirodnyh-resursov-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.