"Каждый должен начинать с себя": Токаев высказался о новом качестве нации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме бытового насилия в Казахстане - он отметил, что в стране принимаются меры по борьбе с этим явлением, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Сегодня проблема семейно-бытового насилия широко обсуждается в публичном пространстве. Это говорит о положительной трансформации системы ценностей нашего общества, которое становится все более непримиримым к любым формам агрессии и жестокости. С первых дней моего президентства я уделяю большое внимание защите прав женщин и детей. Мы последовательно принимаем законодательные и институциональные меры в данном направлении", - отметил президент

Он напомнил, что в сентябрьском послании 2022 года было поручено ужесточить ответственность за семейно-бытовое насилие.

"Признаться, далеко не все, особенно представители правоохранительного блока, были за криминализацию семейно-бытового насилия. Высказывалось мнение, что основные нормы и инициативы в данной сфере уже действуют и что некоторые государственные органы, а также консервативная часть общества выступят против такого закона. Но я все же настоял на том, что нужно правовыми средствами, именно юридическими средствами усилить борьбу с данным постыдным, как я считаю, явлением. Это моя принципиальная позиция. Как вы знаете, в апреле текущего года мною был подписан закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, которым усиливается уголовная ответственность за домашнее насилие. Через две недели данные поправки вводятся в действие", - подчеркнул глава государства.

Глава государства убежден, что новые нормы внесут важный вклад в модернизацию нашего общества, в укрепление института семьи. По его словам, всесторонняя защита прав женщин и детей вовсе не противоречит сохранению традиционных семейных ценностей и, напротив, способствует их укреплению.

"Роль матери в воспитании гражданина своей страны. Только то общество, в котором ценят и уважают женщину, может считаться по-настоящему цивилизованным и культурным. Конечно, понятно, что не все проблемы можно решить, приняв или ужесточив закон. Прежде всего, перемены к лучшему каждый должен начать с себя. В каждом доме должны утвердиться семейные ценности. Именно благодаря таким простым вещам и формируется новое качество нации", - заключил Токаев.

Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно.

В начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В конце января Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК.

В апреле этого года главой государства был подписан закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.