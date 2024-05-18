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Ногаев обратился к жителям Мангистауской области после увольнения с поста акима

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Нурлан Ногаев
Нурлан Ногаев. Фото: акимат Мангистауской области

Снятый с должности аким Мангистауской области Нурлан Ногаев опубликовал прощальный пост, в котором рассказал о проделанной работе и поблагодарил руководство страны и своих коллег, передает NUR.KZ.

Прощальный пост экс-акима Мангистауской области опубликован в Telegram-канале акимата региона.

"Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки! Для меня было большой честью работать с вами на благо нашей области. Почти три года назад глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев доверил мне возглавить акимат Мангистауской области, и я благодарен ему за оказанное высокое доверие.

Вся моя работа была у вас на виду. Мы много встречались. Была проделана большая работа по обеспечению водой населения, бесперебойной работы МАЭКа, обновлению инженерных сетей, возврату необоснованно выделенных земельных участков и борьбе с незаконным строительством и т.д.

От всего сердца благодарю Вас за совместную эффективную работу на благо области в течение этих трех лет", — отмечается в сообщении.

Ногаев также высказал слова признательности коллегам, депутатскому корпусу и всем мангистауским предприятиям, а также населению региона.

"В моем сердце навсегда останутся теплые воспоминания о времени, проведенном в этом уникальном краю, который называют музеем под открытым небом. Мангистау навсегда останется в моем сердце как теплый и гостеприимный край с огромным экономическим, туристическим и рекреационным потенциалом, а главное — с людьми, которые любят свой дом и делают все, чтобы он процветал", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая стало известно, что президент Казахстана освободил Нурлана Ногаева от должности акима Мангистауской области. Ее он занимал с сентября 2021 года. На место Ногаева позже был назначен Нурдаулет Килыбай, который ранее занимал должность генерального директора "Озенмунайгаза".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2102786-vsya-moya-rabota-byla-na-vidu-eks-akim-mangistauskoy-oblasti-opublikoval-proshchalnyy-post/

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