Токаев подписал ряд законов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал ряд законов о ратификации соглашений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера".

Текст Закона публикуется в печати.

Также главой государства сегодня подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов".

Текст Закона публикуется в печати.

Добавим, что согласно информации на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, в рамках соглашения предполагается сотрудничество в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера на территориях государств – участников СНГ, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории государства – участника СНГ, в том числе с помощью специализированных противоэпидемических бригад.

Также, специализированные противоэпидемические бригады могут привлекаться в случае обращения государства одной из сторон, на территории которого возникла ЧС, с запросом о предоставлении помощи к государству другой стороны или государствам сторон для ликвидации чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, ратификация Соглашения о международных комбинированных перевозках грузов между Казахстаном и Турцией, как сообщается на официальном сайте Сената парламента РК, позволит улучшить дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном и Турцией.

Целью Соглашения является содействие упрощению международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта в одной поездке перевозчиками Казахстана и Турции.