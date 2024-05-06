Токаев наградил электрослесаря, который ликвидировал задымление на шахте имени Костенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил электрослесаря подземного участка шахты имени Костенко, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства за самоотверженный и плодотворный труд орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени награжден Косанов Айбар Бекболатулы - электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества "Qarmet", - говорится в сообщении

Напомним, что на прошлой неделе, по информации Qarmet, на шахте имени Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке пласта К3.

"Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты", - сообщили в компании.

В связи сигналом датчика, несмотря на устранение причины задымления, было принято решение о введении плана эвакуации и выводе 194 шахтеров, находившихся в шахтах на других горизонтах.

Сообщалось, что 187 горняков были выведены на поверхность, 7 работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты.

В МЧС сообщали, что причиной произошедшего стало попадание инородного тела на ролик нижнего полотна с последующей блокировкой работы ролика. Из-за этого, как считают специалисты, возникло задымление конвейерной ленты.