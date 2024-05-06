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Токаев наградил электрослесаря, который ликвидировал задымление на шахте имени Костенко

Опубликовано:

Айбар Косанов
Айбар Косанов. Фото: МЧС РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил электрослесаря подземного участка шахты имени Костенко, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства за самоотверженный и плодотворный труд орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени награжден Косанов Айбар Бекболатулы - электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества "Qarmet", - говорится в сообщении

Напомним, что на прошлой неделе, по информации Qarmet, на шахте имени Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке пласта К3.

"Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты", - сообщили в компании.

В связи сигналом датчика, несмотря на устранение причины задымления, было принято решение о введении плана эвакуации и выводе 194 шахтеров, находившихся в шахтах на других горизонтах.

Сообщалось, что 187 горняков были выведены на поверхность, 7 работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты.

В МЧС сообщали, что причиной произошедшего стало попадание инородного тела на ролик нижнего полотна с последующей блокировкой работы ролика. Из-за этого, как считают специалисты, возникло задымление конвейерной ленты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2096696-tokaev-nagradil-elektroslesarya-kotoryy-likvidiroval-zadymlenie-na-shahte-imeni-kostenko/

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