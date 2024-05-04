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Службу охраны и защиты лесного фонда создали в Казахстане

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Лес
Лес. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане создали Службу охраны и защиты лесного фонда при Министерстве экологии. Какие функции она будет выполнять, рассказали в пресс-службе правительства, передает NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о создании Службы охраны и защиты лесного фонда.

Новая республиканская служба при Минэкологии позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров, сообщается на официальном сайте главы кабмина.

Необходимость в отдельной службе продиктована тем, что противодействие лесным пожарам требует научного подхода к воспроизводству лесов и вырубке деревьев, принятия комплекса профилактических мер и развития соответствующих компетенций.

Ожидается, что появление Службы охраны и защиты лесного фонда позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров, повысить оснащенность соответствующих учреждений техникой и оборудованием, а также сформировать качественный кадровый состав в сфере профилактики и тушения природных пожаров.

На сегодняшний день в Казахстане действует 15 республиканских служб гражданской защиты, которые призваны обеспечивать устойчивое функционирование тех или иных институтов жизнеобеспечения страны. В их числе: противопожарная служба, медицинская служба, служба химической защиты, инженерная служба, служба радиационной защиты, Национальная гидрометеорологическая служба и так далее.

Ранее в Казахстане создали Национальную гидрогеологическую службу "Казгидрогеология". Среди ее задач - полная инвентаризация месторождений и участков подземных вод. Соответствующее постановление подписал также Бектенов.

А сегодня стало известно, что в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта.

В числе его функций: формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта, обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта и другое.

Напомним, в июне прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев предложил привлекать к уголовной ответственности граждан за нарушение правил безопасности в лесу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2096153-sluzhbu-ohrany-i-zashchity-lesnogo-fonda-sozdali-v-kazahstane/

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