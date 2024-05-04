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Письмо губернатора одного из штатов США Кунаеву опубликовали в Сети

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Динмухамед Кунаев
Динмухамед Кунаев. Фото: instagram.com/museumkunaev

Музей Динмухамеда Кунаева опубликовал архивное письмо губернатора штата Нью-Джерси Роберта Б. Мейнера казахстанскому политику, передает NUR.KZ со ссылкой на музей.

Письмо опубликовано на Instagram-странице музея.

В подписи к посту говорится, что письмо было написано в 1959 году, то есть 65 лет назад.

"Дорогой господин Кунаев, госпожа Мейнер и я лично хотим принести вам благодарность за предоставление возможности встретиться с вами и вашими сотрудниками.

Мы очень благодарны вам за ваше гостеприимство и за то, что вы столь охотно пояснили нам особенности вашего государственного устройства и предоставили возможность лично ознакомиться с многими из ваших госучреждений.

Мы надеемся, что в недалеком будущем вы будете иметь возможность посетить США и что в этом случае вы включите штат Нью-Джерси в круг объектов для ознакомления", – гласит письмо губернатора.

Письмо написано на русском языке.

Напомним, в августе прошлого года в Сети появились архивные фото Кунаева и первого президента Вьетнама Хо Ши Мина.

Добавим, что, согласно на сайте, посвященном Кунаеву, Кунаев Динмухамед Ахмедович – государственный, партийный и общественный деятель, трижды Герой Социалистического Труда, академик.

Более 44 лет находился в высшем руководстве Казахстана, из которых 24 года – в качестве лидера страны и более 20 лет – в составе Политбюро ЦК КПСС.

Родился 12 января 1912 года в семье Минлиахмеда и Зауре Кунаевых. Умер 22 августа 1993 года в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2096102-pismo-gubernatora-odnogo-iz-shtatov-ssha-kunaevu-opublikovali-v-seti/

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