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Токаеву рассказали, сколько налогов заплатили участники МФЦА за прошлый год

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Касым-Жомарт Токаев и Ренат Бектуров
Касым-Жомарт Токаев и Ренат Бектуров. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о результатах деятельности МФЦА за 2023 год и I квартал текущего года, а также о планах развития центра.

Как сообщил Ренат Бектуров, с момента запуска финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более 11 млрд долларов (включая 3,5 млрд за 2023 год и первые 3 месяца текущего года), превысив первоначальный целевой показатель, установленный к 2025 году. 

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено, что в 2023 году в МФЦА было зарегистрировано рекордное количество новых участников – более 670 компаний (в целом – более 2600 компаний из 78 стран мира).

Участники центра в 2023 году и первые 3 месяца текущего года выплатили в бюджет страны налогов на сумму 48,7 млрд тенге. Успешно функционируют институты разрешения споров в лице Суда МФЦА и Международного арбитражного центра, которые в 2023 году рассмотрели 767 коммерческих дел.

Президент обозначил ряд актуальных задач для дальнейшего развития финансового центра. В частности, он отметил важную роль МФЦА в привлечении зеленого фондирования для региона и развитии Среднего коридора. Более 60% "зеленых" облигаций и кредитов в стране были выданы при поддержке Центра зеленых финансов МФЦА.

В юрисдикции финансового центра функционируют совместные предприятия в рамках проекта Среднего коридора.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что, активно используя инфраструктуру МФЦА для заключения сделок, государственным органам и курирующим финансовым институтам необходимо консолидировать усилия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), согласно информации на сайте, играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.МФЦА, согласно тем же данным, занимается следующим:

  • предоставляет инфраструктуру для заключения сделок и создает условия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана;
  • развивает рынок ценных бумаг, интегрированный в международные рынки капитала;
  • развивает рынок страховых, банковских услуг, зеленого и социального финансирования, исламских финансов, цифровых активов, финансовых технологий и инновационных проектов;
  • развивает финансовую экспертизу.

Напомним, Ренат Бектуров был назначен управляющим международным финансовым центром "Астана" в начале 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2094848-tokaev-prinyal-upravlyayushchego-mezhdunarodnym-finansovym-centrom-astana-renata-bekturova/

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